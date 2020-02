In volo sulla giungla, sport estremi e food festival: 10 ragioni per un viaggio a Singapore (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ci sono almeno dieci ragioni per decidere di fare un viaggio a Singapore nel 2020, anno del topo, anno bisestile, anno sorprendente di novità ed esperienze uniche da fare nella “città del leone”. La prima è la lunga festa per il capodanno cinese (si è da poco celebrato il count down per il brindisi all’inizio dell’anno del topo, il 24 gennaio) conosciuto anche come “capodanno lunare” o festival di primavera, che è senza dubbio l’evento più importante del calendario cinese, di cui i festeggiamenti proseguono a Chinatown e in tutta la città dove si respira aria di festa con celebrazioni e appuntamenti sotto il segno del folclore e della tradizione. Da non perdere fino al 22 febbraio lo Street Light-up: lanterne scolpite a mano, che combinano tradizione e design moderno, illuminano le ... huffingtonpost

ItalianAirForce : Un #C130J della 46ª Brigata Aerea in volo sulla maestosa Piazza dei Miracoli a Pisa. Questa è l'immagine del mese d… - AurelioGiansira : Il primo CMV-22B Osprey atterra sulla NAS Patuxent River - HuffPostItalia : In volo sulla giungla, sport estremi e food festival: 10 ragioni per un viaggio a Singapore -