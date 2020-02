In Italia nasce Romeo, il primo impianto per recuperare metalli preziosi dai vecchi dispositivi elettronici (Di venerdì 7 febbraio 2020) Come ben sappiamo i rifiuti RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) costituiscono un grande problema, sia dal punto di vista economico che ambientale. Il loro smaltimento infatti è complesso e assai oneroso e in ogni caso non avviene se non in minime percentuali. Se invece, come ha capito anche l’Unione europea, riuscissimo a recuperare i metalli rari contenuti nelle apparecchiature elettroniche, avvieremmo un sistema di economia circolare vantaggioso tanto per l’ambiente quanto per l’industria. All’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) l’hanno capito prima di tutti, mettendo a punto Romeo (Recovery Of MEtals by hydrOmetallurgy), il primo impianto pilota in Italia per il recupero di materiali preziosi da smartphone e computer dismessi. Situato presso il Centro Ricerche ... ilfattoquotidiano

