In Irlanda del Nord ritorna il pericolo delle bombe dell’Ira (Di venerdì 7 febbraio 2020) La polizia britannica ha diffuso la notizia riguardante il tentativo di un gruppo terroristico Nordirlandese di far esplodere con un ordigno un mezzo da trasporto su un cargo merci diretto sulla terraferma britannica. Il fatto, che risalirebbe allo scorso 31 gennaio in concomitanza con l’abbandono dell’Unione europea da parte del Regno Unito era stato anticipato da una telefonata che aveva allarmato le forze dell’ordine di Belfast. Tuttavia, il cargo merci designato per l’attentato aveva raggiunto la terraferma senza subire danni, evidenziando già fin da subito come si fosse trattato di un fallimento o di un falso allarme. Alcune ore dopo, l’ennesima telefonata aveva avvertito quale fosse la compagnia proprietaria dell’autocarro sul quale era stato piazzato l’ordigno, con le forze di polizia che si sono messe subito alla ricerca ... it.insideover

