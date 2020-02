Il Segreto, rumor spagnoli: EMILIA ritorna? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nelle prossime puntate spagnole de Il Segreto, i telespettatori potrebbero assistere ad un altro ritorno di EMILIA Ulloa. Qualche giorno fa, l’attrice Sandra Cervera ha infatti pubblicato una storia su Instagram in cui ha lasciato intendere di essere nuovamente nel cast della telenovela. Vediamo dunque in che maniera potrebbe verificarsi questo “ritorno”. Il Segreto, puntate italiane: ecco quando rivedremo EMILIA In primis è giusto specificare che anche noi italiani, tra qualche settimana, avremo occasione di rivedere EMILIA; come abbiamo già segnalato nei nostri precedenti post di anticipazioni, la donna deciderà di andare a Puente Viejo insieme al marito Alfonso (Fernando Coronado) al fine di supportare i figli Maria (Loreto Mauleon) e Matias (Ivan Montes), fortemente minacciati dal sempre più psicopatico Fernando Mesia (Carlos Serrano). In questo caso, il ruolo ... tvsoap

