Il segreto anticipazioni: la verità di Don Berengario, gli oscuri piani di Fernando Mesia contro Puente Viejo (Di venerdì 7 febbraio 2020) E’ tempo di scomode verità per gli abitanti di Puente Viejo, è tempo di segreti che vengono rivelati…Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domenica 9 febbraio 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio dalla Spagna e ci rivelano la trama della prossima puntata. Come avrete visto gli abitanti di Puente Viejo continuano a lottare. Non immaginano che Garcia Morales sia molto interessato al paese perchè ha qualcosa di personale che lo lega a questa realtà. L’uomo è convinto che la morte di Maria Elena sia stata causata da qualcuno del posto, o forse questo è quello che Fernando Mesia gli ha fatto credere…Garcia ha il suo segreto, Mesia uno ancora più grande ma anche Don Berengario ne ha uno che non ha ancora confessato… Dolores continua a insinuare che Ester sia la sua amante e per il prete è arrivato il momento di fare ... ultimenotizieflash

