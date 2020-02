Il Ruggero II è “plastic free”, stamattina consegna borracce agli studenti (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Il Ruggero II si conferma “plastic free”. Questa mattina c’è stata la consegna ufficiale delle borracce personalizzate a tutti gli studenti dell’Istituto. Presenti all’iniziativa la dirigente scolastica prof.ssa Teresa De Vito, unitamente al suo vice prof. Domenico Ciccarelli, l’ex presidente del Consiglio d’Istituto, la dott.ssa Monica De Benedetto, la neo presidente del Consiglio d’Istituto, prof.ssa Paola Napoli, il responsabile del progetto prof. Giuseppe Caggiano e i rappresentanti degli studenti del Ruggero II. E’ stata una bella mattinata all’insegna del rispetto dell’ambiente. “Abbiamo fatto un gesto dall’apparenza semplice – ha tenuto a precisare la dirigente De Vito – , pensato non solo per ridurre il consumo delle bottigliette di plastica ma, soprattutto, per promuovere fra i nostri studenti uno stile di vita plastic ... anteprima24

