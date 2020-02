Il ritorno di Xi: le mosse del presidente ai tempi del coronavirus (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nessuno sa dove fosse Xi Jinping nei giorni in cui il nuovo coronavirus si stava espandendo a macchia d’olio in tutta la Cina. Il presidente cinese, solitamente sempre sovraesposto nei media statali, era scomparso dai radar dopo aver lanciato qualche dichiarazione ripresa dall’agenzia Xinhua. Lo scorso 20 gennaio, il signor Xi aveva chiesto “sforzi assoluti” contro la diffusione del 2019-n-Cov e messo al primo posto la sicurezza e la salute della popolazione. In quel periodo non era chiara l’entità di quella che si sarebbe rivelata una grave bomba sanitaria. Il governo cinese non aveva ancora preso la drastica misura di mettere in quarantena né la “città infetta” di Wuhan, tanto meno l’intera provincia dello Hubei, per un totale di quasi 60 milioni di persone isolate dal resto del Paese. La decisione radicale del governo è arrivata soltanto il 23 gennaio. Cinque ... it.insideover

Rhino25076502 : RT @marsion65: ++STELLE GUERRIERE++ Il ritorno di Di Battista è sicuro. Con lui il movimento sarà ancora più forte. #AdessoDIBBA https://t.… - Giorgio_JD63 : RT @marsion65: ++STELLE GUERRIERE++ Il ritorno di Di Battista è sicuro. Con lui il movimento sarà ancora più forte. #AdessoDIBBA https://t.… - KiriBiri1 : RT @mauro_in_89: Il ritorno della #Grecia ???? in politica estera: #Mitsotakis cerca alleati per contrastare la #Turchia ???? -