Il ricercatore emiliano di 29 anni che ha contratto il coronavirus

Al momento le sue condizioni non destano preoccupazioni, perché i sintomi riscontrati sono un leggero rialzo termico e altri postumi influenzali. Ma l'italiano con coronavirus resta sotto la massima osservazione dei medici dell'Istituto Lazzaro Spallanzani dove è stato trasferito ieri sera dalla cittadella militare della Cecchignola, il punto di raduno dei 56 italiani rientrati da Wuhan con un volo ad hoc organizzato dallo stato italiano. Si tratta di un ragazzo di 29 anni che di professione fa il ricercatore in Cina. Anche lui aveva preso l'aereo insieme ai nostri connazionali. LEGGI ANCHE > Primo italiano positivo al coronavirus Italiano con coronavirus: è un ricercatore emiliano di 29 anni La fase della malattia, come ormai è risaputo, è quella allo stadio iniziale, preceduta a sua volta da un momento di incubazione asintomatico, caratterizzato anche ...

