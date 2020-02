Il primo caso italiano di coronavirus (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sono oltre 630 i morti per il coronavirus con più di 31 mila contagiati, di questi 4.831 gravi. E mentre le autorità sanitarie cinesi fanno la conta, in Italia si registra un terzo caso, questa volta italiano, il primo. Un connazionale che viveva nello Wuhan e che era stato fatto rientrare insieme ad altri 55 nei giorni scorsi e messo in osservazione nella città militare della Cecchignola. Proprio giovedì l'uomo, tra i 30 e i 40 anni, era stato trasferito allo Spallanzani in isolamento. La conferma del test è arrivata dalla task force del ministero della Salute che ha rilevato un "modesto rialzo termico" e una "iperemia congiuntivale". "È il primo caso italiano ma era un italiano che viveva a Wuhan - ha detto il direttore del reparto Malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza - Nel momento in cui si è deciso di rimpatriare i ... agi

