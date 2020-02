IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di lunedì 10 febbraio 2020 (Di venerdì 7 febbraio 2020) anticipazioni puntata n. 81 de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di lunedì 10 febbraio 2020: I Conti sono in procinto di incontrare l’editore Brivio. Intanto, al PARADISO DELLE SIGNORE, Vittorio (Alessandro Tersigni) pensa ad un concorso per San Valentino. Il fatto che Giuseppe Amato possa trovarsi in prigione sconvolge la famiglia dell’uomo, di conseguenza Salvatore (Emanuel Caserio) sente la necessità di verificare l’attendibilità della notizia recandosi lui stesso in Germania. Riccardo (Enrico Oetiker) e Marta (Gloria Radulescu) tentano ancora di far riconciliare Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide (Vanessa Gravina), ma quest’ultima non intende tornare sui suoi passi e ciò specialmente per via dell’influenza di Achille Ravasi (Roberto Alpi). Il PARADISO DELLE SIGNORE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo IL PARADISO DELLE SIGNORE ... tvsoap

