Il Papa tuona contro il gender: "Va contro il progetto di Dio" (Di venerdì 7 febbraio 2020) Francesco Boezi In "San Giovanni Paolo Magno", l'ultimo libro di don Luigi Maria Epicoco, Papa Francesco sottolinea ancora la pericolosità del gender Nell'ultima opera di don Luigi Maria Epicoco, un libro-intervista che è intitolato "San Giovanni Paolo Magno" e che è dedicato alla figura del Santo e pontefice polacco, Papa Francesco prende ancora una volta una posizione nitida nei confronti della cosiddetta "ideologia gender". Jorge Mario Bergoglio, che è stato intervistato dal sacerdote e preside dell'Istituto Superiore Scienze Religiose Fides et Ratio, aveva già parlato di "colonizzazione ideologica" nel corso di questi quasi sette anni di pontificato. Il Santo Padre non ha cambiato idea. Anzi, Papa Francesco ha inserito il "gender" tra le modalità manifestative del male. Vale la pena sottolineare come l'ex arcivescovo di Buenos Aires, nella risposta alla domanda che gli è ... ilgiornale

