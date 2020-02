Il Napoli verso il Lecce coi ballottaggi: Ospina o Meret? Politano o Callejon? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Gattuso e l’abbondanza. Un inedito, o quasi. Il Napoli va verso il Lecce, domenica, con l‘infermeria quasi vuota, e qualche ballottaggio per la formazione iniziale. Il primo è ormai un classico: in porta Meret o Ospina? Il primo pare in leggero vantaggio. In difesa invece dovrebbe tornare tra i titolari Koulibaly, con Di Lorenzo che torna a casa, sulla fascia destra. Maksimovic in panchina. Non è invece così scontato il centrocampo. Perché con Elmas squalificato e Fabian Ruiz non in forma (ieri aveva fatto ancora parte della preparazione da solo), restano sicuri del posto Demme e Zielinski, con Allan che si gioca una maglia alla pari con Lobotka, e Fabian con meno chance. Davanti possibile occasione dal 1′ per Politano, potrebbe riposare Callejon. Mertens parte ancora una volta dalla panchina. L'articolo Il Napoli verso il Lecce coi ballottaggi: Ospina o Meret? ... ilnapolista

