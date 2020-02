Il Napoli fattura 300 milioni: nel 2019 plusvalenze triplicate e 30 milioni di utili (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’azienda Napoli va a gonfie vele. Trascinata da plusvalenze e diritti tv. Il fatturato cresce fino a toccare, per la stagione 2018/19, i 300 milioni di euro, con un utile di 29,1 milioni di euro alla chiusura d’esercizio il 30 giugno 2019. Il trend è positivo da tutti i punti di vista: l’unica inflessione si registra nelle entrate da stadio, passate da 19 a 15,8 milioni (-17%), probabilmente per la mancata messa in vendita degli abbonamenti annuali a causa dei lavori di ristrutturazione del San Paolo. Ma in ogni caso, secondo l’esame dettagliato fatto da Calcio e Finanza, il record di 308 milioni di fatturato del bilancio 2017 è ad un passo. Le plusvalenze, dunque, sono la chiave: rispetto al precedente esercizio sono quasi triplicate, passando da 30,1 a 83,2 milioni di euro. Pesano la cessione di Jorginho al Chelsea che ha permesso una plusvalenza di 59,7 ... ilnapolista

