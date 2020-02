Il mito razzista del “genocidio dei bianchi” in Sudafrica (Di venerdì 7 febbraio 2020) Torna sulle nostre colonne Andrea Virga, che oggi sulle nostre colonne confuta il mito secondo cui, dopo la fine dell'Apartheid, il Sudafrica avrebbe conosciuto un vero e proprio “genocidio” della minoranza bianca. di ANDREA VIRGA La fine del regime d'apartheid in Sudafrica è stata conseguenza di un lungo scontro politico interno al Paese, a sua volta strettamente connesso alla decolonizzazione violenta dei Paesi dell'Africa meridionale: Angola, Mozambico, Zambia e Zimbabwe (Rhodesia). La (...) - Cultura / Razzismo, Sud Africa, Genocidio, Apartheid, feedproxy.google

