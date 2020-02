Il Manchester United chiede 3 milioni per disputare un match in India (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Manchester United sta cercando di dare una nuova spinta alla diffusione globale del suo marchio giocando per la prima volta un match amichevole in India a luglio durante la preparazione estiva per la quale i Red Devils hanno richiesto 3 milioni alla società ospitante. I dirigenti dei Red Devils, guidati dal direttore delle operazioni … L'articolo Il Manchester United chiede 3 milioni per disputare un match in India calcioefinanza

