Il Grande Fratello VIP al lunedì sera contro L’amica Geniale: gli ascolti reggeranno? (Di venerdì 7 febbraio 2020) In tutta sincerità avevamo pensato, fino all’ultimo, che Mediaset avrebbe cambiato le carte in tavola spostando il giorno di programmazione del Grande Fratello VIP. E invece, pur sapendo da tempo che il lunedì sera sarà dedicato a L’amica Geniale, Mediaset sceglie di mandare in onda nello stesso giorno una nuova puntata del Grande Fratello VIP. Il reality che nella serata del venerdì sera ha sempre deluso in ascolti, mentre al lunedì ha retto, si sfida contro la serie tv rivelazione dello scorso anno, la serie tv su cui ancora in questa stagione, la Rai punta tantissimo. Era davvero quindi il caso di andare contro L’amica Geniale? Questo lo scopriremo solo martedì mattina, quando arriveranno i dati auditel relativi a questo accesissimo scontro. La Rai scalda i motori e si prepara come sempre, a mantenere la marcia. LA RAI DA RECORD DI ascolti NEL ... ultimenotizieflash

