Il Giornale e la casa di Bonafede arredata dal ministero (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Giornale punta oggi il dito sull’«l’alloggio riservato» di Alfonso Bonafede in una palazzina di San Paolo alla Regola. Giuseppe De Lorenzo scrive che è stato arredato appositamente per il ministro dal ministero della Giustizia. Il Giornale e la casa di Bonafede arredata dal ministero Il Giornale cita sei atti firmati dal capo di Gabinetto di Bonafede Fulvio Baldi: A giugno 2018, il capo della Segreteria di Bonafede invia una richiesta per «l’allestimento dell’alloggio riservato al ministro» con «arredi idonei a consentire il pernottamento» e l’utilizzo «nell’arco completo della giornata». L’importo per il solo mobilio è di 4.390,40 euro più iva per un letto matrimoniale, un comò, un paio di comodini, due lampade, un divano e un tavolo con quattro sedie. Poco tempo dopo la «cameretta» ministeriale viene completata con l’aggiunta di piccoli elettrodomestici: un fornello a ... nextquotidiano

Noovyis : (Il Giornale e la casa di Bonafede arredata dal ministero) Playhitmusic - - doctorgis84 : RT @neXtquotidiano: Il Giornale e la casa di #Bonafede arredata dal ministero A giugno 2018, il capo della Segreteria di Bonafede invia un… - giulioenrico : RT @neXtquotidiano: Il Giornale e la casa di #Bonafede arredata dal ministero A giugno 2018, il capo della Segreteria di Bonafede invia un… -