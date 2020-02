Il direttore richiama Clerici su Rai1: "Una bestemmia che non lavori". Lei piange: "Avevo bisogno di queste parole" (Di venerdì 7 febbraio 2020) ″È una bestemmia che Antonella Clerici non sia a Raiuno da un po’ di tempo”. Così il direttore di Rai1 Stefano Coletta durante la conferenza stampa di Sanremo. La conduttrice si è commossa ascoltando le sue parole. “Raiuno deve tornare nei volti”, continua Coletta, “nelle conduzioni, nei riferimenti a un codice di autorevolezza. Antronella Clerici è una donna autentica. Per me sarà un asset dell’ammiraglia”.La Clerici ringrazia: ”È stato un periodo difficile, scusate, vi ringrazio per queste parole”. E ancora, il direttore: “Vorrei costruire con Antonella un ritorno meno prevedibile”. “C’eravamo già parlati con il direttore”, dice Clerici, “Voglio affidarmi a lui, sa di quello che parla perché è un grande intenditore di ... huffingtonpost

