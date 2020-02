Il direttore richiama Clerici su Rai1: "Una bestemmia che non ci sia". Lei piange: "Avevo bisogno di queste parole" (Di venerdì 7 febbraio 2020) Lacrime di gioia quelle di Antonella Clerici che durante la conferenza stampa di apertura alla quarta serata del Festival di Sanremo riceve l’endorsmente del direttore di Raiuno che in diretta la richiama sulla rete ammiraglia: ″È una bestemmia che Antonella Clerici non sia a Raiuno da un po’ di tempo”, ha detto Stefano Coletta. “Raiuno deve tornare nei volti”, continua Coletta, “nelle conduzioni, nei riferimenti a un codice di autorevolezza. Antronella Clerici è una donna autentica. Per me sarà un asset dell’ammiraglia”.Parole che hanno commosso fino alle lacrime Antonella Clerici: ”È stato un periodo difficile, scusate, vi ringrazio per queste parole. Ci eravamo già parlati con il direttore. Voglio affidarmi a lui, sa di quello che parla perché è un grande intenditore di ... huffingtonpost

