Il diario della crisi | calma apparente per palazzo Mosti | stretta per le liste alle

Tempo di lettura: 3 minutiCellulare spento, relax assoluto. Dal rifugio di Genova, dove ha raggiunto il figlio Elio e i suoi due nipoti, Mastella si limita a registrare i movimenti dell'universo politico beneventano. E' la quiete prima della tempesta. Il sindaco farà ritorno nel capoluogo soltanto martedì prossimo, quando saranno trascorsi dieci dei giorni che la legge gli concede per ritirare le dimissioni protocollate domenica scorsa. Al partito – trasversale – del non voto, dunque, ne resteranno altrettanti per convincere l'ex Guardasigilli a tornare sui propri passi. Una ipotesi, va detto, che al momento Mastella non appare intenzionato a prendere in considerazione. "Si vota, si vota" – ribadisce ai pochi che sono riusciti a sentirsi con lui nelle ultime ore. Al momento, dunque, la prospettiva delle elezioni anticipate resta la più probabile. E questo al netto delle ...

