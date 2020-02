Il derby del fatturato lo ha già vinto (nettamente) l’Inter, che quasi doppia il Milan (Di venerdì 7 febbraio 2020) L'Inter negli ultimi quattro anni ha raddoppiato il suo fatturato, passando da 179 a 365 milioni, merito delle qualificazioni in Champions e delle idee di Suning. L'Inter vince con largo margine il derby del fatturato sul Milan, che tocca invece i 209 milioni di euro. I rossoneri dal campo e dalla valorizzazione dei giovani e del brand devono cercare di recuperare. fanpage

