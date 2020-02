Il commovente monologo di Alketa Vejsiu a Sanremo: “Grazie Italia, hai illuminato anni bui” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Alketa Vejsiu ringrazia l’Italia dal palco della terza serata di Sanremo 2020. La conduttrice albanese ricorda gli anni bui vissuti dal suo paese e il supporto ricevuto dagli Italiani. “Avete tenuto accese le nostre speranze, non ci avete abbandonati quando abbiamo raggiunto le vostre coste per poter vivere”. fanpage

