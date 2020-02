Il caso sospetto di Coronavirus a Belluno (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un giovane del bellunese, rientrato dalla Cina il primo febbraio, ha accusato sintomi influenzali tali da indurre al ricovero prudenziale all’ospedale San Martino di Belluno. È così scattata la procedura prevista per accertare se si tratti di un caso di Coronavirus. Messo in isolamento sono stati effettuati i prelievi secondo il protocollo sanitario si attende per domani l’esito dei test nell’unità regionale di Padova. Il ragazzo, poco più che ventenne, era tenuto in isolamento nell’abitazione, dove vive con i suoi genitori. Il caso sospetto di Coronavirus a Belluno Il ragazzo ha 23 anni e proviene da Ponte nelle Alpi: scrive oggi il Gazzettino nella cronaca di Belluno che è rientrato dalla Cina il primo febbraio e stava facendo a casa le due settimane di quarantena previste dal protocollo quando si è sentito male. Ma va sottolineato che lui si trovava a 850 ... nextquotidiano

UnioneSarda : #Sardegna - #Coronavirus, sospetto caso su un bimbo sardo di due anni: il piccolo di #Castelsardo è rientrato da Pe… - RaiNews : Caso sospetto a Tivoli: si tratta di un dipendente dell'hotel Palatino #coronavirus - TgrSicilia : Sospetto caso di coronavirus a #Palermo. Turista cinese trasportato all'ospedale Cervello. L'uomo presentava sintom… -