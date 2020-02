Il boss mafioso Graviano: «Ho incontrato Berlusconi tre volte a Milano per affari» (Di venerdì 7 febbraio 2020) «Ho incontrato tre volte a Milano Silvio Berlusconi mentre ero latitane». Lo ha detto il boss di Cosa nostra Giuseppe Graviano, già condannato all’ergastolo, deponendo in videoconferenza nel processo «’ndrangheta stragista», in cui è imputato, in corso di svolgimento a Reggio Calabria. Graviano sta rispondendo alle domande del procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo. «Berlusconi sapeva come mi chiamavo – dice il boss – E sapeva che ero latitante da dieci anni. Alla riunione ha partecipato anche mio cugino Salvo e con Berlusconi c’erano persone che non conoscevo. Dovevamo discutere dell’ingresso di alcuni soci nelle società immobiliari di Berlusconi. Verso la fine del 1993 – ha detto Graviano – si tenne una riunione a Milano 3, per regolarizzare questa situazione. Siccome Berlusconi aveva detto di sì mio cugino ha detto di andare a ... open.online

