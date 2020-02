Il boss Graviano racconta di aver incontrato tre volte Berlusconi a Milano. “Ero latitante e lui lo sapeva”. Cosa Nostra avrebbe avvicinato il Cavaliere per investire 20 miliardi al Nord (Di venerdì 7 febbraio 2020) Prima le bombe del Novantatré. Ora un presunto incontro con un latitante di spicco di Cosa Nostra. Il passato torna di nuovo a bussare alle porte di Silvio Berlusconi, ed è ancora una volta lui, Giuseppe Graviano, il boss di Brancaccio che azionò il telecomando dell’autobomba che in via D’Amelio uccise il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta, a tirare in ballo il Cavaliere. “Ho incontrato tre volte a Milano Silvio Berlusconi mentre ero latitane”. Queste le parole che martello o madre natura, come si faceva chiamare Graviano giù a Palermo, ha detto al procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, deponendo, in videoconferenza, al processo sulla ‘ndrangheta stragista, in corso a Reggio Calabria e che lo vede imputato. E’ lo stesso Graviano che ha già ispirato l’altra inchiesta, aperta nel 2017, che vede coinvolto l’ex premier e leader di Forza Italia, ... lanotiziagiornale

fattoquotidiano : ?? GRAVIANO: 'INCONTRAI BERLUSCONI' Parla il boss di Cosa Nostra: 'Tramite mio cugino avevamo un rapporto bellissim… - Adnkronos : #Mafia, boss #Graviano: 'Da latitante ho incontrato #Berlusconi almeno tre volte' - fanpage : Il boss Giuseppe Graviano ha deciso di raccontare i rapporti della sua famiglia con Silvio Berlusconi -