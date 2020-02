Ida e Riccardo, è Mario Balotelli il motivo della crisi di coppia? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ida e Riccardo sono, senza dubbio, una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Incontratisi negli studi del programma, i due avevano lasciato insieme la trasmissione per vivere al di fuori il proprio amore. Il loro, però, è un rapporto strano, fatto di amore ma anche di tanti litigi. Nelle ultime ore, su Instagram, è apparso un selfie di Ida con il calciatore Mario Balotelli. Che ci sia la gelosia verso questo rapporto dietro il periodo di crisi che sta passando la coppia? Ida e Riccardo, cosa significa la foto con Balotelli Queste sono ore di trepidazione per tutti i fans della coppia formata da Ida e Riccardo. Le voci che ci sia in atto una crisi un po’ più grave delle precedenti, infatti, si fanno sempre più insistenti. E le ipotesi che circolano in rete sono davvero tante. Tra le più accreditate ci sarebbe quella secondo cui la gelosia di Riccardo sarebbe la causa del ... kontrokultura

