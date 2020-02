I trend beauty del 2020 (Di venerdì 7 febbraio 2020) trend beauty del 2020: quali sono le tendenze della nostra bellezza? Come potremo prenderci cura della nostra pelle, dei nostri capelli, del nostro corpo se non conosciamo quali saranno i trend fondamentali del settore proposti per noi? Se volete conoscere quali saranno i must have beauty del 2020, se volete sapere quali saranno i trattamenti dei quali non riusciremo più a fare a meno, se non vedete l’ora di prendervi cura del vostro corpo con le ultime novità del settore, ecco che nel beauty Report gli esperti di Treatwell – il più grande portale in Europa per la prenotazione di trattamenti di bellezza e benessere sono contenuti tutti i trattamenti più innovativi. Microbioma I batteri sono amici della nostra pelle. La parola si riferisce all’ecosistema di batteri che naturalmente è presente sulla superficie della pelle per garantirne il funzionamento. Nel 2020 faranno ... bigodino

