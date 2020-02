I pronostici sportivi di oggi, venerdì 7 febbraio (Di venerdì 7 febbraio 2020) I pronostici di venerdì 7 febbraio: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga, Ligue 1 ed Eredivisie in campo già stasera in attesa delle partite del weekend. In Serie A la Roma vuole provare a dimenticare il pessimo avvio di 2020 battendo il Bologna reduce da due vittorie consecutive. In Serie B l’Ascoli con il nuovo allenatore Stellone se la vedrà con la Juve Stabia. In Bundesliga lo spettacolo non dovrebbe mancare nella sfida tra Eintracht Francoforte e Augsburg. Gol in arrivo anche nell’anticipo olandese tra Heracles e Fortuna Sittard. In Spagna dopo la parentesi dei quarti di finale di Coppa del Re riparte la Liga con l’anticipo tra Alaves ed Eibar. In Ligue 1 il Lille tenterà di approfittare degli attuali problemi dell’Angers, ma potrebbe mostrare ancora una volta i limiti di personalità già spesso esibiti negli ultimi mesi. La ... ilveggente

