I Pinguini Tattici Nucleari sono la vera sorpresa di questo Sanremo 2020 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il grande salto dei Pinguini Tattici Nucleari. Il Festival di Sanremo lo è sempre stato, anche per le band indie. Basti pensare allo Stato Sociale, diventato noto al grande pubblico dopo la partecipazione al Festival dello scorso anno con Una vita in vacanza. Loro ne sono perfettamente consapevoli e affrontano questa esperienza come una novità positiva: «Stiamo vivendo Sanremo benissimo ed è un peccato rovinarlo con uno spirito di competizione con gli altri che non ci appartiene». I Pinguini Tattici Nucleari si presentano in conferenza stampa Riccardo parla della canzone che hanno portato in gara: «Ringo Starr è un brano che racconta una stella minore, perché anche se era importante non riuscivamo a vederlo vicino agli altri. Era un grande innovatore della batteria, sapeva sempre dov’era e dove erano gli altri. La storia non lo ricorda come il grande genio che fu e volevamo omaggiarlo ... giornalettismo

trash_italiano : Pinguini Tattici Nucleari. #Sanremo2020 - IlContiAndrea : Ordine di uscita dei Big #Sanremo2020 #QuiSanremo Zarrillo Junior Cally Masini Riki Gualazzi Anastasio Levant… - MarioManca : M'inchino davanti ai Pinguini Tattici Nucleari: un defibrillatore alle 23.34. #Sanremo2020 -