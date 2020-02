I gioielli di Georgina Rodriguez a Sanremo: i collier milionari sul palco dell’Ariston (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nella terza serata di Sanremo tutti gli occhi del pubblico erano puntato sulla scollatura di Georgina Rodriguez, non per il prorompente décolleté ma per lo spettacolare e preziosissimo collier al suo collo. Ecco tutti i gioielli di Georgina Rodriguez a Sanremo per la serata dei duetti e il loro valore. fanpage

buzugao : Ma i gioielli di Georgina? - _alienato : I gioielli di Georgina l'unica cosa, l'unica #Sanremo2020 - Giuli28_90 : Ma #Georgina è dotata di parola? Per ora sembra solo sponsor di gioielli #Sanremo70 -