I genitori di Amadeus: chi sono mamma Antonella e papà Corrado (Di sabato 8 febbraio 2020) Amadeus, nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2020, in onda, stasera 7 febbraio 2020, è sceso in platea per dare un bacio agli amatissimi genitori, mamma Antonella e papà Corrado, orgogliosi per il successo ottenuto dal figlio in questi anni.I genitori di Amadeus: chi sono mamma Antonella e papà Corrado 07 febbraio 2020 22:53. blogo

themisfitsclass : La frase della Clerici sui genitori di Amadeus agghiacciante #sanremo2020 - mylabarnes : RT @dondibea: Succedono cose ma io sono ancora ferma all'espressione pietrificata della madre di Amadeus dopo l'augurio della Clerici: 'Che… - itsalebsc : RT @AndreaDianetti: La Clerici sui genitori di Amadeus: 'Goditeli finché ci sono...' ?? #Sanremo2020 -