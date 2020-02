I bombi rischiano l’estinzione: non tollerano i cambiamenti climatici. Solo negli USA sparito il 50% (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un team di ricerca internazionale guidato da entomologi dell'Università di Ottawa (Canada) ha dimostrato che nell'arco di un secolo le popolazioni di bombi sono crollate quasi del 50 percento negli USA e del 17 percento in Europa. Oltre a pesticidi e distruzione degli habitat naturali, a impattare su questi insetti - fondamentali per l'impollinazione - sono stati i cambiamenti climatici. Nei prossimi decenni rischiano di sparire per sempre. fanpage

