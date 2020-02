“Ho incontrato Berlusconi da latitante”. Le rivelazioni del boss mafioso fanno discutere (Di venerdì 7 febbraio 2020) Le rivelazioni del boss Giuseppe Graviano stanno facendo molto discutere. L’uomo della stagione delle stragi si è chiuso in un silenzio assoluto per oltre 20 anni, ma ora ha deciso di parlare e riferire particolari della sua attività mafiosa. Durante il processo “Ndrangheta stragista” in corso a Reggio Calabria, Graviano ha svelato in Aula i … L'articolo “Ho incontrato Berlusconi da latitante”. Le rivelazioni del boss mafioso fanno discutere NewNotizie.it. newnotizie

petergomezblog : Mafia, Graviano: “Da latitante ho incontrato Berlusconi almeno 3 volte. Me lo ha presentato mio nonno negli anni ’8… - Adnkronos : #Mafia, boss #Graviano: 'Da latitante ho incontrato #Berlusconi almeno tre volte' - fattoquotidiano : ?? GRAVIANO: 'INCONTRAI BERLUSCONI' Parla il boss di Cosa Nostra: 'Tramite mio cugino avevamo un rapporto bellissim… -