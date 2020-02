Harry e Meghan hanno premeditato e scelto il futuro di Archie ma lui sarà felice delle rinunce fatte? (Foto) (Di venerdì 7 febbraio 2020) La stampa inglese non molla Harry e Meghan Markle anche se sono così lontani dalla famiglia reale e da Londra (foto). Arrivano altri indizi ­­­che confermerebbero l’ipotesi del tutto premeditato da parte della coppia, tutto non solo per amore di Archie; ma il figlio un giorno sarà felice delle scelte fatte da mamma e papà? Per molti i duchi del Sussex sarebbero dei bravissimi attori, è il sospetto dei tabloid inglesi quello che loro ­abbiano messo in scena un piano elaborato con calma. Adesso che tutto è fatto si torna al tempo in cui Harry e Meghan hanno rifiutato il titolo di conte di Dumbarton per il figlio Archie Harrison: sapevano già che non sarebbero rimasti a lungo nella royal family? Altrimenti perché privare il piccolo di uno status che di certo poteva essergli utile. Supposizioni a cui si aggiungono l’avere tenuto nascosto nascita, battesimo, nomi di padrini e madrine: una ... ultimenotizieflash

zazoomnews : La regina conferma la data delle nozze di Beatrice di York. Ma Harry e Meghan ci saranno? - #regina #conferma… - Inprimeit : La regina conferma la data delle nozze di Beatrice di York. Ma Harry e Meghan ci saranno? - FilippoCarmigna : L'esperto: 'Meghan non vede nel suo futuro il principe Harry' -