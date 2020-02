Guida Tv sabato 8 febbraio, Frankenstein Junior l’alternativa alla finale di Sanremo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Guida Tv sabato 8 febbraio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:35 Sanremo 2020 – finale Rai 2 ore 21:05 NCIS 16×08-09 (r) + Blue Bloods 1a TV (qui le anticipazioni) Rai 3 20:30 Braveheart Canale 5 ore 21:20 Un’estate ai Caraibi Rete 4 ore 21:30 Scent of a Woman – profumo di donna Italia 1 ore 19:25 Ruby Red + Ruby Red 2 + Ruby Red 3 La7 ore 21:15 Dove osano le aquile Tv8 ore 21:30 Paura in volo Nove ore 21:25 Frankenstein Junior Serie Tv e Film in Tv sabato 8 febbraio Le Serie Tv in chiaro Rai 2 ore 21:05 NCIS 16×08-09 (r) + Blue Bloods 9×03 1a Tv Rai 4 ore 21:10 Narcos 3×05-06 1a Tv Free (qui le anticipazioni) TopCrime ore 21:10 Law & Order: Unità Speciale 19×17-18 Giallo ore 21:10 Tatort: Scena del crimine Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium Sky Atlantic ore 21:15 A Discovery of Witches ... dituttounpop

