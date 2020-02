Grey’s Anatomy 16X13: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming (Di venerdì 7 febbraio 2020) Grey’s Anatomy 16X13 va in onda sulla ABC americana giovedì 13 febbraio 2020. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 16X13: trama e spoiler L’episodio Grey’s Anatomy 16X13 si intitola Save the Last Dance for Me ispirato all’omonimo brano di Michael Bublé, che tradotto in italiano significa “riserva l’ultimo ballo per me”. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune anticipazioni. DeLuca non riesce a capire cosa non vada con la sua paziente Suzanne e chiede aiuto al genio delle diagnosi Dr. Riley della UCSF. Bailey si prende cura di Joey, un ragazzino in affidamento che Ben a portato al Grey Sloan. Nel frattempo, Amelia ottiene i risultati del test di paternità e Jo la aiuta a capire come affrontare Link. Grey’s ... cubemagazine

