Graviano e gli incontri con Berlusconi, il legale Ghedini: “Diffamazione per avere benefici”. M5s: “Se confermate, notizie sconcertanti” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Per Niccolò Ghedini sono dichiarazioni “totalmente e platealmente destituite di ogni fondamento, sconnesse dalla realtà nonché palesemente diffamatorie“, dette solamente con lo scopo di “ottenere benefici processuali o carcerari”. In una nota il legale di Silvio Berlusconi difende il suo assistito e scredita la deposizione resa dal boss di Cosa Nostra Giuseppe Graviano durante il processo ‘Ndrangheta stragista, in corso davanti alla corte d’Assise di Reggio Calabria. Graviano sostiene di aver incontrato Berlusconi “da latitante” e “almeno per tre volte“. L’ultima risale al dicembre 1993, poche settimane prima dell’arresto del padrino di Brancaccio e della discesa in campo del futuro presidente del consiglio. In quell’occasione, dice sempre Graviano, “con Berlusconi abbiamo cenato insieme. È accaduto a Milano 3”. All’imprenditore di Arcore, sostiene il ... ilfattoquotidiano

AdriMCMLXI : RT @Andyesti: Embè!? magari gli servivano semplicemente dei consigli sulla latitanza, da girare poi al suo amico. Sì, proprio lui. Sempre a… - gsalis3 : @PieraBelfanti Gli avvocati sono precisi...Arcore è in provincia ,quindi se Graviano dice Milano asserisce una falsità ?? - ENEAFANELLI : Il sospetto di rapporti del Berlusca con #Graviano li aveva già Falcone. Comunque a tutto va cercato riscontro altr… -