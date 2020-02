Graviano, Di Matteo: “Le parole su Berlusconi? Rapporti con mafia nella sentenza Dell’Utri, chi li ricorda additato come visionario” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Non commenta ma ricorda che già nelle sentenze di Marcello Dell’Utri si documentato i Rapporti tra Silvio Berlusconi e Cosa nostra. Nino Di Matteo è il pm che insieme ai colleghi della procura di Palermo ha ordinato alla Dia d’intercettare in carcere Giuseppe Graviano. È durante quelle registrazioni che il boss di Brancaccio parla di tale “Berlusca”, che gli aveva chiesto “una cortesia” nel ’92, quando già “voleva scendere”. E oggi che Graviano fa esplicitamente il nome di Berlusconi, parlando durante il processo sulla ‘ndrangheta stragista, Di Matteo preferisce non commentare. “Non entro nel merito delle nuove dichiarazioni di Giuseppe Graviano. È certo, però, che anche nella sentenza definitiva di condanna del senatore Marcello Dell’Utri sono stati ricostruiti Rapporti stabili e duraturi tra Berlusconi e Cosa nostra. Sembra che in questo Paese certe cose ... ilfattoquotidiano

