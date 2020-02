Grande Fratello Vip, Pago. La sua ex moglie sbotta: “Vergognatevi!” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Pago al GF Vip 2020, l’ex moglie Miriana Trevisan furiosa: “Dovete solo vergognarvi!” Brutta disavventura per l’ex moglie di Pago, Miriana Trevisan. Difatti quest’ultima, nell’intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Vero, ha rivelato che dei malintenzionati hanno cercato di truffare sua nonna. Questo spiacevole evento, in base a quanto detto dalla showgirl, è avvenuto lo stesso giorno in cui è entrata nella casa del Grande Fratello Vip proprio per fare una bella sorpresa a Pago. Lei però non è stata subito informata dei fatti dalla famiglia per non turbarla. E a distanza di diverse settimane da questo spiacevole episodio, Miriana Trevisan ha trovato la forza di sfogarsi, asserendo al settimanale Vero: “A chi ha cercato di truffare mia nonna dico: ‘Vergognatevi!’ Volevate rubarle i suoi ricordi?” Ma ... lanostratv

