Grande Fratello Vip: il tanto atteso confessionale di Paolo, ecco che cosa pensa davvero sulla situazione con Clizia (Di venerdì 7 febbraio 2020) Paolo Ciavarro ha parlato per la prima volta in confessionale di quello che c’è tra lui e Clizia Incorvaia. ecco le ultime dichiarazioni GF Vip: che cosa c’è tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia? Da settimane non si fa che parlare del primo flirt all’interno della Casa del Grande Fratello Vip che potrebbe essere quello tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Tra loro è nata una Grande complicità, tanto che diverse notti si sono ritagliati degli spazi in giardino tutti per loro. Da casa si è notato qualcosa di più di una semplice amicizia e Alfonso Signorini ha da poco affrontato la questione in diretta proprio con loro. Non solo li ha messi di fronte ad un video dei loro momenti più belli, ma il conduttore ha anche fatto entrare la madre di Paolo, Eleonora Giorgi, per dare la sua benedizione alla coppia. Tuttavia, dopo quel momento, Clizia ha fatto una dichiarazione ... kontrokultura

trash_italiano : Striscia la Notizia: 'io finisco sempre tardi' Grande Fratello Vip: 'io finisco tardissimo' #Sanremo2020: - stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - mattiafeltri : #Buongiorno n. 670 - 'Quarantatré occhi' ovvero poveri nostri ragazzi che, fra scuola e casa, crescono in un Grande… -