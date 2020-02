Grande Fratello Vip, il messaggio di Andrea Montovoli alla fidanzata: "Tanta voglia di te" (video) (Di venerdì 7 febbraio 2020) Andrea Montovoli, in mattinata, torna a parlare della misteriosa ragazza, conosciuta prima dell'ingresso nella casa del 'Grande Fratello Vip'. Al momento, però, non ha intenzione di rivelare la sua identità. L'attore, però, vorrebbe un segnale dall'esterno della fidanzata per essere rassicurato sulla tenuta del loro sentimento anche a distanza. E' scoraggiato dalle brutte notizie ricevute, lunedì, da Antonella Elia sul fidanzato Pietro, paparazzato in compagnia di Fiore Argento. Clizia prova a rincuorarlo:Grande Fratello Vip, il messaggio di Andrea Montovoli alla fidanzata: "Tanta voglia di te" (video) 07 febbraio 2020 13:46. blogo

