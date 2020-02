Governo news, Renzi non vota la prescrizione ma non lascia la maggioranza (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Conte bis è finito, anzi no. L’ennesimo capitolo di crisi per l’esecutivo sostenuto dalla maggioranza giallorossa si consuma sulla prescrizione. Dopo settimane di guerriglia incrociata tra le tre forze politiche che sostengono il Governo, oggi è arrivato il “no” definitivo di Matteo Renzi. M5S e Pd, dopo vari litigi, sembravano aver raggiunto un accordo sulla questione. Italia Viva, invece, non ha mai dato l’impressione di voler arrivare ad un accordo. Oggi l’annuncio di Renzi: «Non voto la prescrizione». Ma il senatore di Firenze non abbandona la maggioranza. Una crisi non crisi, insomma: niente di nuovo all’orizzonte. Intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Capital, Matteo Renzi ha meglio precisato la sua posizione. Il senatore di Firenze ha dichiarato di non aver “assolutamente” intenzione di far cadere il Governo ... urbanpost

