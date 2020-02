Governo: Crimi, ‘parte agenda 2023, bene prescrizione’ (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Da lunedì ripartiamo con l’agenda di Governo 2023: meno tasse e più lavoro i principali obiettivi. Sulla prescrizione abbiamo raggiunto un’ottima soluzione: mai più cittadini vittime che vedranno lo Stato gettare la spugna. Aggiungiamo che la prossima settimana parte la riforma del processo penale, per avere processi più rapidi e giusti. E’ questo che interessa ai cittadini, nient’altro”. Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, parlando ai tg.L'articolo Governo: Crimi, ‘parte agenda 2023, bene prescrizione’ CalcioWeb. calcioweb.eu

