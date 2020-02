Governo: Conte ‘sforbicia’ appuntamenti, a lavoro su Agenda 2023 (2) (Di venerdì 7 febbraio 2020) (Adnkronos) – Conte ha ora in mente un lavoro puntuale che miri a fissare le priorità del Governo, stabilire la tabella di marcia e, per quanto possibile, creare magma attorno a dei temi che possano dare nuova linfa all’azione dell’esecutivo. Al netto degli annunci e della buona volontà del premier, il Governo appare infatti fiaccato dalle divisioni interne e dal braccio di ferro sulla prescrizione e la giustizia, alle prese con un M5S balcanizzato al suo interno e il partito renziano alla costante ricerca di visibilità. Senza contare i dossier ‘bollenti’ sul tavolo che, al netto dell’Agenda 2023, agitano i sonni della maggioranza e del premier: su tutti, il dossier Ilva e la revoca delle concessioni ad Autostrade. Su quest’ultima partita, in particolare, sembra giocarsi il futuro e la tenuta del Conte bis.L'articolo Governo: Conte ... calcioweb.eu

