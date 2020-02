Golf, PGA Tour 2020: Nick Taylor guida la classifica dell’AT&T Pebble Beach Pro-Am al termine del primo round (Di venerdì 7 febbraio 2020) La carovana del PGA Tour torna in California per dar vita all’AT&T Pebble Beach Pro-Am (montepremi 7,8 milioni di dollari). L’evento si svolge su 3 percorsi par 72, ovvero il Pebble Beach Golf Links, lo Spyglass Hill Golf Course, ed il Monterey Peninsula Country Club. Per questo motivo il taglio dei 60 giocatori con il minor punteggio avviene al termine del terzo round e non, come di consueto, dopo la seconda giornata di gare. Alla fine del primo round guida la classifica Nick Taylor. Il canadese comanda la leaderboard con lo score di -8 (64 colpi), e vanta due lunghezze di margine sugli americani Chase Seiffert e Patrick Cantlay, appaiati in seconda posizione. Quarta piazza e top ten chiusa con il punteggio di -5 per il nutrito gruppo composto dagli statunitensi Ricky Barnes, Lanto Griffin, Harry Higgs, Charley Hoffman, Max Homa. Robert Streb, Harold Varner III ed ... oasport

