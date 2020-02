Gol Provedel, il portiere pareggia nel recupero di Ascoli-Juve Stabia [VIDEO] (Di sabato 8 febbraio 2020) Una giornata che Ivan Provedel difficilmente dimenticherà. L’estremo difensore della Juve Stabia ha infatti regalato il pareggio ai suoi al 95′ della partita contro l’Ascoli. Non capita tutti i giorni di veder segnare un estremo difensore. Provedel si è spinto in avanti con i suoi sotto 2-1 (gol di Scamacca e Ninkovic per i marchigiani, di Forte su rigore il momentaneo pari campano) e ha anticipato il collega Leali sugli sviluppi di un calcio di punizione infilando la palla in rete con un colpo di testa. Una marcatura storica e importantissima visto che consente alla squadra di Caserta di uscire dal “Del Duca” con un punto. Di recente ricordiamo, in Italia, il gol di Brignoli contro il Milan, che consentì al Benevento di conquistare il primo punto in Serie A. Visualizza questo post su ... calcioweb.eu

