Glovo, inaugurato a Roma il secondo Glover Center: dove trovarlo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Glovo, inaugurato a Roma il secondo Glover Center: dove trovarlo Glovo è la piattaforma internazionale di consegne a domicilio, presente ormai in oltre 100 piazze italiane, ma è proprio a Roma che ha inaugurato giovedì 6 febbraio 2020 il suo secondo Glover Center. Si tratta di un centro polifunzionale che nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per gli oltre 1.200 rider attivi nella Capitale che collaborano con l’app spagnola. Un’iniziativa che si inserisce in un piano più ampio, che prevede nei prossimi mesi l’apertura graduale di altri Glover Center a Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Catania. Ubicato in via Baldo degli Ubaldi, il nuovo Glover Center Romano è stato progettato non solo per fornire supporto ai ciclo-fattorini Romani, ma anche per diventare un punto di ritrovo e spazio di condivisione. Il polo tuttofare infatti, offre il servizio di sportello ... tpi

