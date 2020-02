Giovane mamma colpita da un infarto perde la vita insieme al figlio (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una tragedia terribile è accaduta nei giorni scorsi a Tempe, in Arizona, dove una donna di trentotto anni, chiamata Larinique Meadows, è stata colpita da un infarto ed è caduta sul figlio di soli quattro mesi, che ha perso la vita per asfissia. Per entrambi non c’è stato nulla da fare, nonostante i disperati tentativi dei medici. Una vicenda sconvolgente, che ha distrutto un’intera famiglia, che in un istante ha perso due persone molto importanti per tutti. Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la donna era in casa con il figlio, chiamato Denari ed il marito, che stava dormendo. L’uomo lavora di notte ed infatti, stava riposando prima di tornare a fare il suo lavoro. Quando si è svegliato, ha fatto la terribile scoperta e nonostante i suoi disperati tentativi di allertare i medici, per i due non c’è stato più nulla da ... bigodino

