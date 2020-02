Giornata contro il bullismo: «I social mettano limiti ai commenti» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Oltre il 50% dei ragazzi tra gli 11 e 17 anni ha subito episodi di bullismo. Tra chi utilizza quotidianamente il cellulare il 22,2% riferisce di essere stato vittima di cyberbullismo secondo i dati la Società Italiana di Pediatria Preventiva e sociale per la Giornata Nazionale contro il bullismo e il Cyberbullismo. Il 72,6% dei ragazzi intervistati ritiene giusto ricevere regole per usare la rete, ma solo nel 55% delle famiglie vengono date limitazioni sull’uso della rete o regole di comportamento. Sono i social stessi a cercare di arginare i fenomeni d’odio in rete. Twitter sperimenta quest’anno la possibilità di consentire agli utenti di decidere chi può rispondere ai loro tweet. Nelle conversazioni si pongono limiti ai gruppi di persone in grado di replicare a un post sul social network: da conversazione aperta a semplice dichiarazione a cui nessuno può replicare. «Giusto che i ... vanityfair

