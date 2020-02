Giappone, nave in quarantena per il coronavirus: coinvolti 35 italiani (Di venerdì 7 febbraio 2020) Giappone, nave da crociera in quarantena per il coronavirus nella baia di Yokohama: coinvolti 35 italiani come confermato dalla Farnesina La vicenda della nave da crociera Diamond Princess, della Carnival Japan, sta tenendo in apprensione diversi paesi. L’imbarcazione stazione nella baia di Yokohama, in uno stato di quarantena, dopo essere stati riscontrati dei casi a … L'articolo Giappone, nave in quarantena per il coronavirus: coinvolti 35 italiani proviene da www.inews24.it. inews24

